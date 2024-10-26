“لا تعرف سوى الألم”.. رضيعة من غزة ولدت بسرطان ولا تجد العلاج (فيديو)

ناشدت أم الطفلة (فرحانة الأشقر) الرضيعة الفلسطينية الغزّية، التي ولدت بسرطان الدماغ ولا تجد العلاج، لمساعدتها على إيجاد علاج للصغيرة، التي تعاني بسبب المرض.

ومنذ ولادتها في أحد مخيمات النزوح بقطاع غزة، عاشت الطفلة معاناة لا تنتهي في ظل الظروف القاسية التي تعيشها الأسرة من تهجير وتشريد وخوف لا ينقطع.

“أصبح هذا حالها”

وازدادت معاناة الأسرة والطفلة فرحانة بعد اشتداد إصابتها بسرطان الدماغ وضمور العضلات.

وقالت والدة فرحانة للجزيرة مباشر “علمنا بإصابة الطفلة بالعمى منذ وقت قريب، ومع حرّ الخيام وقلة العلاج أصبح هذا حالها، لا تتجاوب أبدًا معنا”.

وشرحت الأم حال الطفلة وقالت “فرحانة طفلة لا يتجاوز 8 أشهر، لا تعرف عن العالم سوى الألم وتعيش ظروفا أصعب من أن يتحملها قلب طفل، ومن كثرة التنقل من مكان لآخر ومن مدرسة لأخرى وخيام، ساءت صحتها”.

معاناة مستمرة في ظل الحرب

وقالت الأم إنها عانت كثيرا مع ابنتها في ظل الحرب المتواصلة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من عام، وكشفت أنها المعيل الوحيد لأولادها هنا في جنوب غزة، لأن زوجها ما زال بالشمال.

وأضافت الأم “أنا بطفلتي في المشفى لشهر وشهرين أحيانًا بسبب حرارة الخيام ولا يوجد أي علاج متوفر”، وعبّرت عن أملها أن تتحسن صحة ابنتها، وأن تجد من يساعدها لكي تعالج ابنتها فتعيش مثل الأطفال.