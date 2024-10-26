مايكروسوفت تفصل موظفَين نظما وقفة تضامنا مع غزة

أقدمت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا على فصل اثنين من موظفيها بعد تنظيمهما وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة في العاصمة واشنطن تضامنًا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرَّح الموظفان المفصولان، عبدو محمد وحسام نصر، لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن هدف الوقفة كان “تكريم ضحايا الإبادة الجماعية في غزة، وتسليط الضوء على تورط مايكروسوفت في هذه الإبادة”.

وأضافا أن قرار فصلهما جاء بعد ساعات قليلة من تنظيم الاحتجاج.

من جانبها، أصدرت مايكروسوفت بيانًا أكدت فيه “فصل بعض الموظفين وفقًا للسياسة الداخلية”، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الواقعة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الانتقادات لشركات التكنولوجيا الكبرى بسبب تعاونها مع الجيش الإسرائيلي.

وكشفت تقارير سابقة أن الجيش الإسرائيلي يستخدم خوادم أمازون السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركتَي مايكروسوفت وغوغل في تصنيف وتصفية المعلومات المتزايدة عن الفلسطينيين وقطاع غزة.