هكذا بدت شوارع طهران عقب الهجوم الإسرائيلي (شاهد)

عقب إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء الضربات التي شنتها طائراته على إيران، ساد شوارع العاصمة طهران هدوء حذر فيما بدت حركة المرور شبه عادية.

وأظهرت لقطات بثتها الجزيرة مباشر، عددا من شوارع العاصمة في ساعات الصباح الأولى عقب انتهاء الهجوم، حيث لم يبد أي ضرر في الأرواح أو الممتلكات.

من جانبها نقلت وكالة مهر الإيرانية، عن المتحدث باسم وزارة التربية والثقافة الإيراني، تأكيده أن المدارس مفتوحة في كافة أنحاء البلاد وأن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، أكد جعفر يازرلو المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية، أنه لا توجد أي مشكلة في أي من مطارات البلاد، داعيا المسافرين للاطلاع على احتمال تأخير رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأضاف أنه “لا توجد أي مشكلة في أي من مطارات البلاد، بما في ذلك مطاري “مهرآباد” و”الإمام الخميني” بطهران.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، تنفيذه هجوما جويا على أهداف في إيران، مستخدما مئات الطائرات.