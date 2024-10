واشنطن بوست تتخلى عن تقليد عمره عقود بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن ويل لويس، الرئيس التنفيذي لصحيفة “واشنطن بوست”، الجمعة، أن الصحيفة لن تؤيد أي مرشح رئاسي في الانتخابات الحالية أو المستقبلية، منهيًا بذلك تقليدًا استمر لعقود، وقال لويس في رسالة للعاملين: “نحن نعود إلى جذورنا في عدم تأييد المرشحين الرئاسيين”.

وأوضح أن الصحيفة بدأت تأييد المرشحين الرئاسيين منذ عام 1976 عندما أيدت جيمي كارتر، الذي فاز بالانتخابات لاحقًا، وقبل ذلك، لم تكن الصحيفة تؤيد المرشحين الرئاسيين باستثناء عام 1952 عندما أيدت دوايت أيزنهاور.

وأشار لويس إلى أن القرار لا يعني “تأييدًا ضمنيًا لمرشح” أو “إدانة لآخر”، مستشهدًا بافتتاحية نشرتها الصحيفة عام 1960 قالت فيها إنه “من الأحكم لصحيفة مستقلة في العاصمة” تجنب التأييد.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلًا عن مصادر مطلعة، إن جيف بيزوس، مالك الصحيفة، اتخذ القرار بعد نقاش بين كبار قادة الصحيفة.

وقد أخبر بيزوس المعنيين برغبته في توسيع جمهور الصحيفة بين المحافظين، وأبلغ لويس برغبته في وجود المزيد من الكتاب المحافظين في قسم الرأي.

وكان محررو الرأي في “واشنطن بوست” قد صاغوا بالفعل مسودة لتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس للرئاسة، وفقًا لأربعة أشخاص تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وأثار القرار ردود فعل سلبية فورية داخل الصحيفة، فقد استقال روبرت كاغان، أحد أعضاء قسم الرأي، احتجاجًا، ووصف مارتي بارون، المحرر السابق للصحيفة، القرار بأنه “جبن، والديمقراطية هي الضحية”، مضيفًا أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيرى ذلك كدعوة لمواصلة محاولاته لترهيب بيزوس.

وقالت “نيويورك تايمز” إن قادة نقابة “واشنطن بوست” عبّروا عن “قلقهم العميق” إزاء القرار، خاصة أنه جاء قبل 11 يومًا فقط من انتخابات “بالغة الأهمية”.

وأضافوا في بيان: “الرسالة من رئيسنا التنفيذي ويل لويس -وليس من هيئة التحرير نفسها- تجعلنا نشعر بالقلق من أن الإدارة تدخلت في عمل أعضائنا في التحرير”.

وقال السيناتور بيرني ساندرز إن “جيف بيزوس ثاني أغنى شخص في العالم ومالك صحيفة واشنطن بوست يتجاهل هيئة تحريره ويرفض تأييد كامالا”.

وأضاف “من الواضح أنه يخشى إثارة غضب ترامب وخسارة العقود الفيدرالية مع أمازون”.

