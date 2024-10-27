إسرائيل تشن غارات على الضاحية الجنوبية وتدعو السكان لإخلاء منازلهم

قال جيش الاحتلال إنه نفذ غارات على مواقع لتخزين وإنتاج وسائل قتالية لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت الليلة الماضية.

كما وجَّه الجيش الإسرائيلي إنذارًا إلى سكان مناطق برج البراجنة و”حدث بيروت” في الضاحية، مطالبًا بإخلاء مبانٍ محدَّدة هناك.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي، أن التحذير يشمل جميع السكان الموجودين في هذه المناطق، مشددًا على ضرورة الإخلاء الفوري، ومرفقًا خرائط تشير إلى المباني المنذَر بإخلائها.

الابتعاد مسافة 500 متر

وأشار البيان إلى أن تلك المباني “تقع بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله”، مؤكدًا نية الجيش “التحرك ضدها في وقت قريب”. وأضاف أن على السكان الابتعاد عن تلك المباني مسافة لا تقل عن 500 متر.

في المقابل، أصدر حزب الله بيانًا موجَّهًا إلى سكان 25 مستوطنة شمالي إسرائيل، يطالبهم بإخلاء منازلهم فورًا، مشيرًا إلى أن تلك المستوطنات أصبحت “أهدافًا عسكرية مشروعة” نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلي لها في عملياته ضد لبنان.

ويأتي هذا التطور بعد اشتباكات متصاعدة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وسَّعت إسرائيل نطاق عملياتها لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها بيروت، من خلال غارات جوية وغزو بري على الجنوب.