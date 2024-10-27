الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمال القطاع (فيديو)

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن أكثر من 100 ألف فلسطيني في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا يتعرضون لحصار وقصف إسرائيلي متواصل.

وأضاف أن “الاحتلال يقتل كل من يحاول تقديم الخدمة إلى أهالي شمالي قطاع غزة”، موضحا أن “أكثر من ألف شهيد وصلوا للمستشفيات جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على محافظة الشمال منذ نحو 3 أسابيع”.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي “قام بإفراغ محافظة شمال غزة من مقدمي خدمات الإسعاف والعلاج، مثل الدفاع المدني والمستشفيات، التي خرجت من الخدمة، بحيث أن من يتعرض للقصف الآن في شمال القطاع لن يجد من يقدم الخدمة الطبية له”.

وأكد بصل أن “الاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمالي قطاع غزة”، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئاً.

مطالبة بتدخل المنظمات الدولية

وعن الاحتياجات الغذائية والإنسانية لسكان شمال قطاع غزة، أوضح أنه منذ 22 يوما لم يتم دخول قطرة ماء أو خبز إليهم.

وطالب بصل المنظمات الدولية والإنسانية، مثل “الأونروا” ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية وهيئة الإغاثة الإسلامية ومنظمة “أوكسفام” ومنظمة إنقاذ الطفولة، “بضرورة العمل وبشكل فوري وعاجل لإنقاذ المواطنين المتواجدين داخل محافظة شمال قطاع غزة قبل فوات الأوان”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أكثر من 42 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 100 ألف جريح، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ودمارا واسعا في منازل القطاع وبنيته الأساسية.