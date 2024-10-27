قادهم للفوز على الأرجنتين.. المنتخب السعودي يكشف عن مدربه الجديد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، عودة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار لقيادة المنتخب السعودي، خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني الذي أقيل أخيرًا.

وفي مقطع مصور نشره الاتحاد السعودي عبر منصاته الرسمية، ظهر رونار قائلًا “لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك يجب عليك أن تجيب”.

وأضاف المدرب الفرنسي بحماس “علاقتي بالسعودية وبالجماهير واللاعبين وجميع الذكريات لا يمكن أن أنساها. لم أنهِ قصتي مع السعودية بعد، والحمد لله لقد عدت”.

وتأتي عودة رونار بعد فترة قصيرة من مغادرته المثيرة للجدل، إذ انتقل لتدريب المنتخب النسائي الفرنسي استعدادًا لكأس العالم، إلا أن مسيرته معه انتهت في أغسطس/آب الماضي عقب الخروج من ربع نهائي الألعاب الأولمبية أمام البرازيل.

يُذكر أن رونار تولى قيادة المنتخب السعودي للمرة الأولى في يوليو/تموز 2019، بعد تجربة ناجحة مع المنتخب المغربي. وخلال فترته الأولى مع “الأخضر”، نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم 2022، حيث حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًّا على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاتحاد السعودي لبناء منتخب قوي، خاصة مع الاستثمارات الكبيرة في الدوري المحلي واحتمال استضافة كأس العالم 2034.

وقد جاء قرار إعادة رونار بعد النتائج المخيبة للآمال تحت قيادة مانشيني، إذ جمع المنتخب خمس نقاط فقط في أربع مباريات ضمن تصفيات كأس العالم 2026.