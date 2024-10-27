“سنوار طولكرم”.. مشهد اشتباك بطولي لشهيد في الضفة يتصدر المنصات (شاهد)

أثار مشهد اشتباك القيادي في كتائب القسام بطولكرم، الشهيد إسلام عودة، مع قوة إسرائيلية خاصة من مسافة صفر، حتى لحظاته الأخيرة في حي السلام شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصفه ناشطون بأنه “سنوار طولكرم”.

ووثق ناشطون مشاهد من اشتباك إسلام عودة، الذي حاصرته قوات الاحتلال في مبنى سكني بحي السلام، حيث أظهر الفيديو بسالة المقاوم الذي تصدى لمحاولات الاستهداف قبل استشهاده.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشهيد عودة خاض اشتباكات مع القوة الإسرائيلية الخاصة أكثر من 8 ساعات، كان فيها محاصرًا داخل المبنى ولا يملك سوى سلاحه الشخصي، في حين قصفت قوات الاحتلال البناية بأكثر من 20 قذيفة من نوع “إنيرجا” قبل اقتحامها.

آخر كلماته الله اكبر ونطق الشهادة … الاشتباك الأخير لاسلام عودة واستشهاده في مدينة طولكرم pic.twitter.com/1pQjAs6jZm — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) October 26, 2024

وذكرت وسائل الإعلام أن الاحتلال حاول إجبار الشهيد عودة على الاستسلام باعتقال والديه واستخدامهما دروعًا بشرية، إلا أنه رفض الاستسلام، بينما قال والد الشهيد في تصريح صحفي إن جنود الاحتلال سرقوا جثته بعد انتهاء الاشتباك.

ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- الشهيد إسلام عودة، مشيدة بتفانيه وجهاده منذ انضمامه إلى صفوفها وعمله ضمن معركة “طوفان الأقصى” بسرّية وإبداع، مضيفة “كانت له بصماته الخاصة في العديد من العمليات الجهادية المباركة”.

وحصد مشهد الاشتباك ملايين المشاهدات خلال الساعات الماضية، متصدرًا المنصات كونه واحدًا من أكثر اللقطات تداولًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد المتابعون ببسالة الشهيد، ووصفه البعض بأنه يجسد روح القائد يحيى السنوار.

وأشار مدونون إلى أن مشهد الاشتباك الذي ظهر فيه القيادي إسلام عودة أصبح رمزًا ملهمًا للمقاومين الفلسطينيين، الذين اختاروا مواصلة النضال بشجاعة مماثلة.

ووصف الصحفي أحمد فوزي، في تدوينة على منصة إكس، الشهيد إسلام عودة بأنه “سنوار طولكرم”، مشيرًا إلى مواجهته الشجاعة لمدة تزيد على 8 ساعات مع قوة إسرائيلية خاصة.

وأضاف “سنوار طولكرم إسلام عودة قاتلهم حتى آخر لحظة، لأكثر من 8 ساعات اشتبك مع قوة صهيونية، ورافض تسليم نفسه رغم الضغط عليه بإحضار والديه، واشتباكات واستخدام كل التكنولوجيا، وقاتل الشهيد المشتبك إسلام عودة رضوان الله عليه ابن مخيم طولكرم، قاتل قوة صهيونية حتى النفس الأخير مقبلًا غير مدبر، ليكرر نموذج الشهيد القائد أبو إبراهيم يحيى السنوار الحاضر في عقول وقلوب المقاومين”.

سنوار طولكرم .. اسلام عودة قاتلهم حتى أخر لحظة لأكثر من 8 ساعات اشتبك مع قوة صهيونية ورافض تسليم نفسه رغم الضغط عليه باحضار والديه تكبير واشتباكات واستخدام كل التكنولوجيا وقاتل. الشهيد المشتبك إسلام عودة رضوان الله عليه ابن مخيم طولكرم قاتل قوة صهيونية حتى النفس الاخير مقبلا… pic.twitter.com/nwAz7RGdft — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) October 26, 2024

وعلّق المدون تامر قائلًا “يحملون ويلبسون الدروع والأسلحة الثقيلة ويحاصرونه من كل مكان، انطلق عليهم البطل إسلام بمسدس وأطلق النار عليهم فعادوا إلى الخلف وأطلقوا عليه النار بكثافة حتى أصيب، لكنه لم يستسلم وأكمل إطلاق النار حتى استشهد، الفلسطيني لم ولن يبيع أرضه بل يدافع عنها حتى آخر نفس بما يملك”.

يحملون ويلبسون الدروع والأسلحة الثقيلة ويحاصرونه من كل مكان

إنطلق عليهم البطل إسلام بمسدس، وأطلق النار عليهم، فعادوا إلى الخلف وأطلقوا عليه النار بكثافة حتى أصيب، لكنه لم يستسلم وأكمل إطلاق النار حتى استُشهد. اللحظات الأخيرة من حياة البطل المشتبك إسلام عودة، بعد حصاره من قوة… pic.twitter.com/1q5OTKDeVb — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 26, 2024

وكتب المدون ثائر الأشقر “ما زال الفلسطيني يخرج عليكم معلنًا أنه مقاوم وسيبقى يقاوم حتى آخر عجوز فينا”.

وأضاف المدون عدي طلحة “إسلام عودة ابن مخيم طولكرم، حاصره الاحتلال أكثر من 10 ساعات وهو مشتبك، قصفوه بأكثر من 20 قذيفة إنيرجا. إسلام رفيق درب قائد القسام العوفي الذي استشهد بمجزرة طولكرم في 3 أكتوبر 2024، شيع صاحبه وتولى القيادة من بعده، هذا الدم يشهد لك ليوم الدين”.