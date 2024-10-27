شاهد: عشرات الإصابات جراء عملية دهس بشاحنة في تل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عملية دهس بشاحنة وقعت في منطقة غليلوت بتل أبيب، ما أسفر عن إصابة 40 شخصاً، بينهم 10 في حالة خطرة.

وأوضح الإسعاف الإسرائيلي أن الحادث وقع قرب محطة الحافلات برمات هشارون وسط إسرائيل، وأكدت الشرطة أن العملية استهدفت عدداً كبيراً من الأشخاص، فيما تجري حالياً تحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن شهود عيان، أن عددا كبيرا من المصابين جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

من جانبه، أعلن مدير الإسعاف الإسرائيلي تسجيل عدد كبير من الضحايا جراء عملية دهس بشاحنة في منطقة غليلوت بتل أبيب، داعياً المواطنين للتبرع بالدم لمساعدة المصابين.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تمكنت من تحييد منفذ عملية الدهس، مشيرةً إلى إرسال تعزيزات إلى مكان الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن منفذ عملية الدهس بالقرب من قاعدة غليلوت هو رجل من فلسطينيي 48 ومن سكان بلدة قلنسوة، يدعى رامي ناطور.

وفي تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أُفيد بأن عدداً من الجرحى لا يزالون تحت الشاحنة التي انقلبت في مكان الحادث.

ومن جانبها باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية الدهس التي وقعت قرب مقر الموساد وسط إسرائيل، وقالت في بيان، إنها “رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحقّ شعب فلسطين في غزة والضفة والقدس”.