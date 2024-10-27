شاهد: كتائب القسام تستهدف عددا من جنود الاحتلال بقذيفة “تي بي جي”

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاشتباك مقاتليها، يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من جنود الاحتلال داخل مبنى شرق جباليا شمالي قطاع غزة، واستهدافهم بقذيفة من طراز “تي بي جي”.

ووثق المقطع دخول أحد جنود الاحتلال المبنى المستهدَف، ثم إطلاق وابل من الرصاص الكثيف اتجاه القوة الإسرائيلية المتمركزة بجواره.

ثم أظهر المقطع تقدُّم أحد مقاتلي القسام نحو نقطة حصينة مقابلة للمبنى، أطلق من خلالها قذيفة (TBG) مضادة للتحصينات اتجاه الجنود الإسرائيليين، وسط صيحات التكبير والتهليل من رجال المقاومة.

وفي وقت سابق الجمعة، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 من عسكرييه في معارك شمالي قطاع غزة. ويقول مراقبون إن تل أبيب تتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها في معارك لبنان وغزة.