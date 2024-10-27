شاهد: كتائب القسام تستهدف عددا من جنود الاحتلال بقذيفة (TBG)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاشتباك مقاتليها، يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من جنود الاحتلال داخل أحد المباني شرق جباليا، شمالي قطاع غزة، واستهدافهم بقذيفة من طراز (TBG).

ووثق المقطع دخول أحد جنود الاحتلال للمبنى المستهدف، ومن ثم إطلاق وابل من الرصاص الكثيف صوب القوة الإسرائيلية المتمركزة بجواره.

ثم أظهر المقطع قيام أحد مقاتلي القسام بالتقدم نحو نقطة حصينة مقابلة للمبنى وأطلق من خلالها قذيفة (TBG) مضادة للتحصينات، صوب الجنود الإسرائيليين وسط صيحات التكبير والتهليل من رجال المقاومة.

وفي وقت سابق، الجمعة، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 من عسكرييه في معارك شمال قطاع غزة. ويقول مراقبون إن تل أبيب تتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها في معارك لبنان وقطاع غزة.