شاهد: مسيَّرة لحزب الله تنفجر داخل مصنع طائرات إسرائيلي في كرمئيل وتصيب شخصين

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بإصابة شخصين بجروح، جراء انفجار طائرة مسيَّرة في منطقة كرمئيل شمالي البلاد.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المسيَّرة التي أطلقها حزب الله، انفجرت داخل مصنع لإنتاج مكونات طائرات في كرمئيل.

وأعلن جيش الاحتلال أن مسيَّرة عبرت من لبنان وسقطت في منطقة برليف الصناعية قرب كرمئيل، مشيرًا إلى أن الحادث قيد التحقيق.

هجوم بالمسيرات

وأعلن حزب الله في بيان، اليوم الأحد، شن هجوم بسرب من المسيَّرات على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

وقال البيان “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:40 من صباح يوم الأحد 27-10-2024 هجومًا ‏جويًّا بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا”.

وكان حزب الله قد أنذر، مساء أمس السبت، سكان 25 مستوطنة في شمالي إسرائيل -من بينها كرمئيل- بالإخلاء فورًا، موضحًا أن مستوطناتهم باتت “أهدافًا عسكرية مشروعة له” لاستخدام الجيش الإسرائيلي لها في الهجوم على لبنان.

وقال الحزب في بيان مصور “مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان. وبفعل ذلك، أصبحت أهدافًا عسكرية مشروعة لقواتنا الجوية والصاروخية”.

يأتي ذلك مع تصاعد كبير في هجمات حزب الله على شمالي إسرائيل منذ أن أعلن، في 17 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنه بصدد “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي”.