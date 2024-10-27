مقتل ضابط وجندي إسرائيليَّين خلال معارك في لبنان

أفادت القناة 7 الإسرائيلية بمقتل ضابط برتبة رائد وجندي خلال معارك في لبنان أمس السبت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل الرائد الاحتياطي عميت حيوت من مدينة حيفا، والرقيب الأول الاحتياطي جلعاد ألمليح من القدس، خلال اشتباكات مع حزب الله في لبنان.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن 890 جنديًّا وشرطيًّا وفردًا من “الشاباك” قُتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت أن الحصيلة تشمل أفراد الأمن الذين قُتلوا في غزة وشمالي إسرائيل وجنوبي لبنان والضفة الغربية.

كما كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن إصابة أكثر من 10 آلاف عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، رغم أن معطيات الجيش الإسرائيلي تتحدث عن نصف هذا الرقم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “تكشف أرقام الجيش الإسرائيلي أن 5087 جنديًّا أصيبوا في الحرب منذ السابع من أكتوبر، منهم 758 في حالة خطرة”.

واستدركت “تُظهر الأرقام الصادرة عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، الذي يضم أيضًا ضباط شرطة وأفراد الشاباك (جهاز الأمن العام) والوحدات الاحتياطية، أن أكثر من 10 آلاف فرد من قوات الأمن أصيبوا في الحرب”.

وأضافت “تشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية العام سيصل العدد إلى 14 ألفًا”. ولم توضح أسباب التضارب في الأرقام ما بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع.