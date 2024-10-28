إعلام إسرائيلي: هكذا رد نتنياهو على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفض المبادرة المصرية التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق نار مؤقت مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وكان السيسي قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس، أن مصر تقدمت بمبادرة تهدف إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمدة يومين كبداية، ثم تمديدها إلى عشرة أيام، يتخللها مفاوضات لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وأشار السيسي إلى أن المبادرة تشمل تبادل أسرى إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، دون أن يحدد عددهم.

التفاوض تحت النار

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك القناة (12) وهيئة البث الإسرائيلية، أن المبادرة تتضمن الإفراج عن 4 أسرى إسرائيليين أحياء. وعلى الرغم من دعم أغلب الوزراء الإسرائيليين لهذه المبادرة، إلا أن نتنياهو عارضها، مؤكدًا أن “المفاوضات يجب أن تتم فقط تحت النار”.

פרסום ראשון | כך הוחלט לדחות את ההצעה ל”עסקה קטנה”: רוב השרים תמכו בהפוגה של יומיים עבור 4 חטופים אך רה”מ התנגד – “מו”מ רק תחת אש”https://t.co/x2TQdfVRIr | @danawt pic.twitter.com/8mQK3qJnfH — החדשות – N12 (@N12News) October 27, 2024

ووفقًا لما ذكرته القناة (12)، فقد أيدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذا المقترح أيضًا.

ورغم الجهود المستمرة التي تبذلها قطر ومصر منذ عدة أشهر لتقديم مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وتبادل الأسرى، يستمر نتنياهو في وضع شروط جديدة، من بينها السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، والتحكم في معبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة، من خلال تفتيش العائدين عبر ممر نتساريم في وسط القطاع.