استغاثة عاجلة من صحة غزة: مستشفى كمال عدوان أصبح يعمل بطبيب واحد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، لم يعد يعمل به إلا طبيب واحد متخصص في طب الأطفال، وذلك بعد قيام قوات الاحتلال باعتقال وترحيل جميع أفراد الطاقم الطبي.

وناشدت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية سرعة إرسال فرق طبية جراحية للمستشفى، كما دعت كل من يمتلك مهارات جراحية إلى الانضمام إلى طاقم المستشفى للإسهام في إنقاذ الجرحى والمرضى.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، انقطاع الاتصال بالطواقم الطبية داخل مستشفى كمال عدوان عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى.

“نرجو من العالم أن يقف معنا”.. مدير #مستشفى_كمال_عدوان: الوقود ينفذ ومهددون بالتوقف الكامل وإخلاء المستشفى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/bucguVhubF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2024

دمار واسع

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصال بالمستشفى بعد اقتحام القوات الإسرائيلية له، حيث قامت باعتقال مئات المرضى والجرحى والنازحين، إضافة إلى أفراد الطواقم الطبية، وذلك وفقًا لما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي اليوم التالي، السبت، انسحبت قوات الاحتلال من المستشفى، تاركة وراءها عددا من الشهداء الفلسطينيين ودمارًا واسعًا داخل المستشفى وخارجه.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ، في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات قصف مكثف لمخيم وبلدة جباليا والمناطق الشمالية من القطاع، ثم اجتاحها في اليوم التالي، متذرعًا بمنع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة، في حين يرى الفلسطينيون أن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو احتلال المنطقة وتهجير سكانها.