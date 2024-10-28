بزشكيان: سنرد بشكل مناسب على العدوان الصهيوني

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن طهران “لا تسعى إلى الحرب”، لكنه تعهد “برد مناسب” على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية إيرانية.

وقال بزشكيان خلال اجتماع للحكومة “لا نسعى إلى الحرب ولكننا سندافع عن حقوق شعبنا وبلادنا”، مضيفا “سنقوم برد مناسب على عدوان النظام الصهيوني”.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها تصدت بنجاح لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران ومدن إيرانية أخرى.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود ومدني واحد، بحسب بيانات إيرانية رسمية.

إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد

وجاء الهجوم الإسرائيلي ردا على إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في هجوم قالت طهران إنه انتقام لاغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ(حماس)، وحسن نصر الله الأمين العام لـ(حزب الله)، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.

وحمّل مسعود بزيشكيان مسؤولية تصاعد التوترات الإقليمية إلى “عدوان” إسرائيل، والدعم الأميركي لها.

وأضاف الرئيس الإيراني “إذا استمرت اعتداءات النظام الصهيوني وجرائمه فإن التوترات ستتزايد”.

وشدد بزشكيان، على أن زعماء الدول الغربية وعدوا إيران بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أنهم لم يفوا بوعودهم.