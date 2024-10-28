شاهد: حزب الله يمطر مستوطنات في شمال إسرائيل بوابل من الصواريخ

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، بأن منظومة الدفاع الإسرائيلية اعترضت عدة صواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه منطقة المطلة، وأن أجزاء من طائرة مسيّرة سقطت في منطقة ليمان بالجليل الغربي.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، رصدها إطلاق 15 صاروخًا من لبنان باتجاه مستوطنات قريبة من الحدود الجنوبية، بما في ذلك كريات شمونة، مع سقوط بعض الصواريخ في مناطق مفتوحة في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل.

وأشارت إلى سقوط صواريخ في مناطق زراعية في مستوطنة المطلة بالجليل الأعلى، دون تسجيل إصابات بشرية، كما تم اعتراض عدة صواريخ في المنطقة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال عبر منصة “إكس” أن سلاح الجو تمكن من اعتراض طائرة مسيّرة فوق الأراضي اللبنانية بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي.

وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفصائل في لبنان، بينها “حزب الله“، تصاعدت عقب بدء إسرائيل حربًا شاملة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق عملياتها لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، وبدأت عمليات غزو بري في جنوب البلاد.

وفي المقابل، يواصل “حزب الله” الرد بشكل يومي بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات.