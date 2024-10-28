شاهد: رئيس بوليفيا السابق ينجو بطريقة درامية من محاولة اغتيال

نشر رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أمس الأحد، لقطة لما قال إنها محاولة لاغتياله خلال تنقله صباحا في إحدى المناطق الاستوائية ببلدة شيناهوتا.

وكشف المقطع عن إصابة السائق بجرح شجّ رأسه، واختراق رصاصات عدة لنافذة المركبة التي تقلهم هشمت زجاجها جزئيا، في حين بدا هلع في صوت امرأة ترافقهما.

وعلق موراليس على الفيديو “محاولة الاغتيال وقعت عند الساعة 6:20 صباحا، كنا متجهين لتنفيذ برنامج الأحد الخاص بنا، ثم اعترضتنا سيارتان خرج منها 4 مسلحين يرتدون ملابس سوداء، وبدؤوا إطلاق النار”.

وأفادت وسائل إعلام بوليفية، باختراق 14 طلقة لمركبة موراليس، أتت من 3 مركبات متحركة أحاطت بها، بغية قتله قبل ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2025.

وأوضحت أن موراليس طلب من القرويين عند وصوله البلدة منع مرور المركبات التي طاردتهم، ليتجمع عدد من سكان القرية بالفعل قاطعين الطريق ويعقدوا مؤتمرا صحفيا يندد بتلك الحادثة، معلنين حالة الطوارئ وتأهبهم للدفاع عنه.