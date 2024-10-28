شاهد: كتائب شهداء الأقصى تنسف آلية إسرائيلية أثناء توغلها في مخيم الفارعة

عرضت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد تظهر تفجير آلية عسكرية إسرائيلية خلال الاقتحام الأخيرة لمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس في شمال الضفة الغربية.

وأظهرت اللقطات التي تم تصويرها بأكثر من كاميرا، تدمير الآلية عن بعد عقب تفخيخ خط سيرها.

ونفذ الجيش الإسرائيلي مؤخرا، سلسلة اقتحامات في عدة محافظات بالضفة الغربية طالت مدن رام الله، والخليل، وقلقيلية ومخيم الفارعة قرب طوباس، وبلدات في محافظات عديدة.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية بداعي البحث عن مطلوبين أمنيين.