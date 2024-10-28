كاميرا مراقبة ترصد مستوطنا يسرق ملابس من منزل فلسطيني (شاهد)

كشفت كاميرا مراقبة في قرية سوسيا الفلسطينية بمحافظة الخليل سرقة مستوطن إسرائيلي ملابس من أحد المنازل الفلسطينية.

وأظهرت اللقطات المستوطن وهو يتسلل إلى المنزل ويسرق الملابس، ثم يلوذ بالفرار. وقد أثار الحادث غضبًا بين السكان، وسط تزايد التوترات في المنطقة.

كاميرا مراقبة تكشف مستوطنا في قرية سوسيا الفلسطينية بـ #الخليل يسرق ملابس من أحد المنازل الفلسطينية#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/tmY4eyp1T7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2024

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس.

ويشهد الاستيطان في الضفة، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.