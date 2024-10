الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت اعتداءات جنسية بمستويات هائلة

قالت بعثة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن قوات الدعم السريع السودانية وحلفاء لها ارتكبوا مستويات “هائلة” من الاعتداءات الجنسية، وإن جنودها اغتصبوا مدنيات أثناء تقدم القوات، واتخذوا بعض النساء “إماءً للجنس خلال الحرب المستمرة” منذ أكثر من 18 شهرا.

وقال تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إن “الضحايا تتراوح أعمارهن بين 8 أعوام و75 عاما، وارتكبت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها معظم العنف الجنسي”.

وقال تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الذي صدر اليوم الثلاثاء إن ذلك كان “محاولة لإرهاب الناس ومعاقبتهم على روابط مزعومة مع الأعداء”، في إشارة إلى الجيش السوداني.

وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في بيان مصاحب لتقرير من 80 صفحة يستند إلى مقابلات مع ضحايا وأسر وشهود، إن “حجم العنف الجنسي الذي وثقناه في السودان مهول”.

وأضاف “لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان”.

وأضاف عثمان الذي يرأس هذه البعثة الأممية أن “وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة”.

وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات في البلاد منذ بدء الصراع في إبريل/نيسان 2023 “لا يوجد مكان آمن في السودان الآن”.

وسيطرت قوات الدعم السريع -خلال الصراع الحالي- على أجزاء كبيرة من السودان منها ولاية غرب دارفور حيث تُتهم بارتكاب عمليات قتل على أساس العرق بحق قبيلة “المساليت” بمساعدة مليشيات من أصول عربية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن الإهانات العنصرية ضد غير ذوي الأصول العربية في أجزاء من ولاية غرب دارفور استخدمت على نطاق واسع خلال الهجمات؛ مما يشير إلى استهداف عرقي، بحسب البعثة.

وأوردت البعثة في تقريرها شهادات ضحايا من النساء من مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وامرأة “احتجزت لأكثر من ثمانية أشهر إلى أن حملت من خاطفها الرئيسي بعد عمليات اغتصاب متكررة”.

وفي أربع حوادث أخرى، ذكر التقرير “تُخطف النساء من الشارع ثم يتعرضن للضرب والاغتصاب قبل إطلاق سراحهن أو تركهن في الشارع، وقالت الضحايا إن الجناة كانوا غالبا ما يرتدون زي قوات الدعم السريع أو وشاح يخفي الوجه”.

وقالت البعثة في التقرير إنها وثقت عددا أقل من حالات العنف الجنسي التي تورط فيها الجيش السوداني، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق.

The people of Sudan are living through a nightmare of violence & displacement.

Instead of lowering tensions, both sides to the conflict are escalating military action. They must immediately agree to a cessation of hostilities.

Civilians must be protected.

Humanitarian aid must…

— António Guterres (@antonioguterres) October 28, 2024