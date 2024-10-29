حزب الله يعلن انتخاب أمين عام جديد خلفا لحسن نصر الله

أصدر حزب الله بيانًا أعلن فيه انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًا جديدًا للحزب، خلفًا لحسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي.

وأكد البيان، أن القرار جاء “مستندا إلى آلية الانتخاب المعتمدة داخل القيادة العليا”، مؤكدا “التزام الحزب بمبادئه الإسلامية ومسيرته في المقاومة”.

وتعهدت القيادة الجديدة بـ”مواصلة العمل مع المجاهدين والشعب الصامد لتحقيق أهداف الحزب، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار”.

خاض مواجهات عدة ضد إسرائيل

وشغل نعيم قاسم، منصب نائب الأمين العام لحزب الله منذ عام 1991، وكان يُعَدّ الرجل الثاني في الحزب.

وعاش قاسم المواجهات مع إسرائيل من موقع مسؤوليته نائبا للأمين العام للحزب وعضوية مجلس شوراه، وذلك في حرب يوليو/تموز 1993، وحرب إبريل/نيسان 1996، وحرب التحرير عام 2000، وحرب يوليو/تموز 2006.

كما ألَّف العديد من الكتب، أبرزها كتاب “حزب الله” الذي يعرض أهداف الحزب وتاريخه ورؤيته السياسية في مختلف الأمور، والذي تُرجم إلى أكثر من 7 لغات.