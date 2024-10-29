سقوط طائرة مسيّرة في نهاريا وأخرى في عسقلان (فيديو)

سقطت طائرة مسيّرة صباح اليوم الثلاثاء في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان، في وقت دوّت فيه صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، بسبب اختراق مسيّرة “عبرت من لبنان”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن طائرة مسيّرة سقطت في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان، وإن الجيش يحقق فيما إذا كانت أطلقت من لبنان أو العراق.

“طائرة مسيّرة معادية”

وقال الجيش الإسرائيلي “بعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى بين الساعة 7:50 و7:51 صباحًا بسبب اختراق طائرة مسيّرة معادية، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض الطائرة التي عبرت من لبنان”.

وأضاف البيان “بعد فحص أوّلي، تم تحديد أن الطائرة المسيّرة التي عبرت من لبنان إلى منطقة الجليل الغربي في الساعة 7:09 صباحًا، سقطت في منطقة مفتوحة قرب نهاريا، حيث تم العثور على شظايا في الموقع”.

وقال البيان “كما أشير بعد فحص أولي للطائرة المسيّرة التي سقطت في منطقة مفتوحة في عسقلان بجنوب إسرائيل في وقت سابق اليوم (الثلاثاء) أن الطائرة أُطلقت من اليمن”.

استهداف نهاريا

وفيما يتعلق بالمسيّرة التي سقطت في نهاريا، قال جيش الاحتلال “في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 07:09 في منطقة الجليل الغربي عبرت طائرة بدون طيار من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، تم تحديد المكان في منطقة نهاريا”.

من جانبه أعلن (حزب الله) اليوم الثلاثاء، أنه استهدف نهاريا وتجمعًا لعسكريين في مستعمرة مرغليوت بشمال إسرائيل برشقات صاروخية، بحسب بيانين منفصلين.

ونهاريا مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط شمالا وتتبع قضاء عكا، وتبعد مسافة 10 كيلومترات عن شمالها وشمالها الشرقي.

وعسقلان مدينة ساحلية تطل على البحر المتوسط وذات موقع استراتيجي، وتقع على بعد 21 كيلومترا شمال مدينة غزة وتتصل بها جنوبا، وتبعد مسافة 56 كيلومترا عن تل أبيب.