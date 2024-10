سي إن إن تمنع كاتبا أمريكيا من الظهور على شاشتها.. ما علاقة مهدي حسن؟ (فيديو)

قالت شبكة “سي إن إن” الأخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها لن تسمح بظهور المعلق والكاتب اليميني ريان جيردوسكي على شاشتها بعد تعليقات عنصرية وجَّهها إلى الصحفي المسلم مهدي حسن، أمس الاثنين، خلال مشاركتهما في برنامج “نيوز نايت” الذي تقدمه آبي فيليب.

وتضمَّن البرنامج نقاشًا بين مجموعة من المشاركين، بينهم جيردوسكي ومهدي حسن الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، بشأن التجمع الذي نظمته حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب أخيرًا في نيويورك، والذي وُجهت إليه انتقادات واسعة بأنه ينشر أفكارًا عنصرية ذات طابع نازي.

ووجَّه جيردوسكي انتقادات شخصية إلى حسن، وقال إنه عادة ما يُتهم بمعاداة السامية، وهو ما قال حسن إنه “اتهام اعتاد عليه نظرًا لتأييده المعلَن للفلسطينيين”.

حينها قال جيردوسكي “حسنًا، أتمنى ألا ينفجر جهاز الاتصال الخاص بك”، وذلك في إشارة إلى تفجيرات أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بحزب الله في لبنان، التي أدت إلى استشهاد 37 فردًا وإصابة الآلاف بجروح، معظمهم مدنيون.

وردَّ حسن عليه بقوله “هل قلت للتو إنني يجب أن أموت؟”.

وحذّر حسن من أن ما قاله جيردوسكي هو “تحريض على العنف ضده”، مشيرًا إلى أن شبكة (سي إن إن) تسمح لضيفها بأن يقول علنًا على شاشاتها إنه “يجب تفجير هذا الرجل المسلم”.

وحاول جيردوسكي التهرب مما قاله زاعمًا أن تعليقه جاء بعد أن اعتقد أن حسن يؤيد حركة حماس.

غير أن حسن رد عليه بحسم، قائلًا إنه “يعرف أنه لا يؤيد حماس”، ولكنه “مؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني”، مضيفًا “على الأقل يجب أن تتحلى بالشجاعة لكي تدافع عن تعليقك العنصري”.

وعقب توقف البرنامج دقائق لبث فقرة إعلانية، عاد البرنامج للبث بدون مشاركة جيردوسكي وحسن، وقدّمت مذيعة البرنامج آبي فيليب اعتذارها لحسن وللجمهور عما قاله جيردوسكي، ووصفت تعليقاته بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.

وأضافت آبي مخاطبة جمهورها “يمكننا الدخول في حوارات بشأن ما يدور في هذا البلد (الولايات المتحدة) دون اللجوء إلى أدنى أشكال الحوار”.

Sharing @CNN’s statement and a quick message from me about what happened on tonight’s show.

I take this very seriously and want to again apologize to @mehdirhasan and I hope he’ll join us another time. pic.twitter.com/O9l0Ftv5NZ

— Abby D. Phillip (@abbydphillip) October 29, 2024