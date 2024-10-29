عشرات الصواريخ والقذائف.. مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جراء قصف من جنوب لبنان (فيديو)

قتل إسرائيلي وأصيب آخرون جراء إصابة مستوطنة “معالوت ترشيحا” الإسرائيلية برشقة صاروخية كثيفة من لبنان، شملت نحو خمسين قذيفة صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح وصفت بأنها “طفيفة” جراء إصابة مدينة “معالوت ترشيحا” ومحيطها برشقة صاروخية كثيفة من لبنان.

“رشقة صاروخية كثيفة”

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الرشقة الصاروخية التي وصفتها بأنها “كثيفة” شملت نحو خمسين قذيفة صاروخية، ذكرت أن منظومة القبة الحديدية اعترضت بعضها، دون ذكر تفاصيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار سُمعت، عند الساعة 10:40 في مناطق عديدة بالجليل الغربي، وقال الدفاع المدني الإسرائيلي، إن شخصًا لقي مصرعه، وأصيب عدد من الأشخاص في معالوت ترشيحا.

“دعمًا للشعب الفلسطيني”

من جانبه قال حزب الله اللبناني في بيانات اليوم الثلاثاء، إن مقاتليه استهدفوا اليوم الثلاثاء، مستوطنات إسرائيلية “دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة وإسنادًا لمقاومته ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

وقال في بيانه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء، مستعمرة دلتون بصلية صاروخية”.

“دفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه”

وقال في بيان آخر “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 من صباح يوم الثلاثاء ‏مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية”.

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل نحو 1751 إسرائيليا، حسب بيانات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بينهم 890 من الجيش والشرطة والشاباك، حسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويشمل العدد جميع القتلى في غزة والضفة الغربية وإسرائيل ولبنان.