غضب في ريال مدريد بعد تتويج رودري بالكرة الذهبية

تُوِّج النجم الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال حفل أقيم في باريس، مساء أمس الاثنين.

وقدم رودري موسمًا مميزًا، إذ سجل 9 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 45 مباراة، ليسهم في إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي. كما أدّى دورًا بارزًا مع المنتخب الإسباني، مشاركًا في تحقيق لقب بطولة كأس أمم أوروبا.

وتفوّق رودري، البالغ من العمر 28 عاما، على نجوم بارزين، من بينهم ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، وداني كارفخال.

ووصل رودري نجم مانشستر سيتي، إلى السجادة الحمراء على عكازين، بعد إصابة في الرباط الصليبي بركبته اليمنى.

ورغم قرار ريال مدريد بمقاطعة الحفل اعتراضًا على تسريبات بعدم فوز فينيسيوس جونيور، حصل النادي الملكي على جائزة أفضل نادٍ في العالم.

وعبّر فينيسيوس عن عدم قبوله النتيجة بتغريدة على حسابه في منصة إكس قال فيها “سأضاعف جهودي عشر مرات إذا لزم الأمر. إنهم غير مستعدين”.

وعندما سُئل عما يعنيه فينيسيوس بما كتبه، قال فريقه المعاون لوكالة رويترز، إنه كان يشير إلى معركته ضد العنصرية وإنهم يعتقدون أنها

كانت السبب في عدم فوزه بالجائزة، قائلين إن “عالم كرة القدم ليس مستعدا لقبول لاعب يقاتل ضد النظام”.

وتعرض الدولي البرازيلي (24 عاما) لإساءة عنصرية في عدة مناسبات في إسبانيا، مما أدى إلى إدانة شخصين على الأقل بتهمة الإهانات العنصرية في قضايا رائدة في البلاد.

وفي بيان نقلته صحيفة “إل بايس” الإسبانية، قال ريال مدريد “من الواضح أن الكرة الذهبية لا تحترم ريال مدريد. ريال مدريد لا يذهب إلى حيث لا يتم احترامه”.

وبدوره، وصف لاعب ريال مدريد الفرنسي إدواردو كامافينجا نتائج التصويت بأنها “سياسة كرة قدم”، وكتب على حسابه في إكس إلى جانب صورة له مع فينيسيوس “أخي، أنت أفضل لاعب في العالم ولا يمكن لأي جائزة أن تغيّر ذلك”.

FOOTBALL POLITICS ❌

My brother you are the best player in the world and no award can say otherwise. Love you my bro ❤️ pic.twitter.com/X3yAH1Sl0p

— Eduardo Camavinga (@Camavinga) October 28, 2024