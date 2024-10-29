“كم طفلا ستقتلون اليوم؟!”.. محتجون يقاطعون خطاب كامالا هاريس في ميشيغان وهكذا ردت

قاطع محتجون خطاب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في ولاية ميشيغان، احتجاجًا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وجاءت الاحتجاجات خلال تجمع انتخابي لهاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، في ولاية ميشيغان ذات الكثافة السكانية المنحدرة من أصول عربية ومسلمة، حيث تعالت أصوات المتضامنين مع فلسطين.

“إسرائيل تقصف.. كامالا تدفع”

ورفع المحتجون شعار “إسرائيل تقصف، كامالا تدفع. كم طفلًا ستقتلون اليوم؟!”، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة بأسلحة أمريكية الصنع.

وردت هاريس على المحتجين بقولها “جميعنا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت وأن يتم إطلاق سراح الرهائن”، مؤكدة أنها ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل دعم أمريكي مستمر لإسرائيل التي تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حملة عسكرية على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار شامل وأزمة إنسانية كارثية.