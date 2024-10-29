لبنان.. 63 شهيدا بغارات مكثفة والصليب الأحمر يتهم إسرائيل باستهداف طواقمه (فيديو)

استشهد نحو 63 شخصا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك التابع لمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني اليوم الثلاثاء، استهداف الجيش الإسرائيلي طواقمه لدى توجهها إلى إنقاذ مصابين بقصف لبلدة بيوت السياد بقضاء صور في جنوب البلاد رغم التنسيق المسبق.

“مجازر في مدينة بعلبك”

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم الثلاثاء “آلة القتل والدمار الإسرائيلية ارتكبت أمس الاثنين، مجازر في مدينة بعلبك وعلى امتداد قرى القضاء جنوبا وشرقا وشمالا وغربا”.

وأوضحت الوكالة “أن حصيلة الغارات بلغت 63 شهيدا إضافة إلى عشرات الجرحى، من بينهم أطفال ونساء ومسنّين”، وذكرت الوكالة اللبنانية أن عدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك بلغ نحو 30 غارة.

الحصيلة الأولية لعدوان أمس على بعلبك:

– ٣٥ غارة خلال ٢٤ ساعة

– ٦٧ شهيد

– أكثر من ١٢٠ جريح

وما زالت أعمال رفع الأنقاض جارية بحثاً عن ضحايا تحت الأنقاض.#بشير_خضر — Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 29, 2024

وكتب محافظ بعلبك بشير خضر على منصة إكس تعليقا على الغارات الإسرائيلية العنيفة، ووصف ذلك بأنه “اليوم الأعنف على بعلبك” منذ بدء التصعيد في هذه المنطقة النائية الحدودية مع سوريا.

استهداف الطواقم الطبية

من جانبه اتهم الصليب الأحمر اللبناني اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي باستهداف طواقمه لدى توجهها إلى إنقاذ مصابين بقصف لبلدة بيوت السياد في قضاء صور جنوب البلاد رغم التنسيق المسبق.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء “إثر تعرض بلدة بيوت السياد في قضاء صور صباح الثلاثاء، للاستهداف وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع قوات اليونيفيل للتنسيق بغية تأمين المسار الآمن تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني لإسعاف المصابين”.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية “حين وصول الطواقم إلى البلدة، سقط صاروخ على مقربة منهم فألحق أضرارا بسيارتي إسعاف، عندها عاد المسعفون إلى المركز ولم يصب أحد منهم بأذى”.

“أعنف عدوان إسرائيلي”

وفي هذا السياق ذكرت الوكالة، أن بلدة جباع بجنوب لبنان تعرضت لأعنف عدوان جوي إسرائيلي بدءًا من منتصف الليل بـ9 غارات في أقل من ساعة، تركزت في محيط دوائر الأمن العام والدفاع المدني اللبناني والساحة العامة؛ مما أدى إلى تدمير 12 مبنى.

يوم هو الأعنف على #بعلبك منذ بداية العدوان، تخطى عدد الشهداء ال ٥٠، وتخطى عدد الجرحى ال ١٠٠، فيما لا يزال هناك أكثر من ١٥ شخص تحت الأنقاض لم يعرف مصيرهم بعد، والعمل جاري لإنتشالهم.#بشير_خضر — Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 28, 2024

وقالت إن إسرائيل استخدمت الصواريخ الارتجاجية التي حولت أحياء ومنازل إلى ركام، وترددت أصداء انفجارات الصواريخ في أرجاء مناطق صيدا والشوف وإقليم الخروب.

وأشارت الوكالة إلى حجم الدمار الهائل في البلدة صباح اليوم، التي أقفلت فيها معظم الطرق جراء الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي، فضلا عن وقوع أضرار كبيرة في عشرات من السيارات.

الحرب على لبنان

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و710 قتلى و12 ألفا و592 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، ونحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.