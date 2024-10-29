ماكرون يتحدث من البرلمان المغربي عن موقف فرنسا من الحرب في غزة ولبنان (فيديو)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أمام البرلمان المغربي إن إسرائيل “لها الحق في الدفاع عن نفسها” لكن ذلك “لا يبرر سقوط هذا العدد الكارثي من القتلى المدنيين في قطاع غزة”.

ووجَّه ماكرون النقد للهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن فرنسا فقدت 48 من أبنائها في هذه الحرب، واثنين من مواطنيها لا يزالان أسيرين في غزة، ولكنه قال إنه “لا شيء يبرر هذا العدد الكبير الكارثي من القتلى في غزة، ومعاناة السكان المدنيين”.

ماكرون أمام البرلمان المغربي: لا شيء يبرر الحصيلة الإنسانية الكارثية في #غزة ويجب وقف إطلاق النار pic.twitter.com/4ZtiUXviYr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2024

وأضاف “لهذا يجب وقف إطلاق النار في غزة، وفرنسا لم تتوقف عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى وحماية المدنيين والسماح بالمساعدات الإنسانية للوصول إلى غزة”.

وبدأ الرئيس الفرنسي، الاثنين، زيارة للمغرب تستمر حتى الأربعاء، حيث استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقف الحرب في لبنان وغزة

وتحدَّث ماكرون عن لبنان، وقال “في لبنان أيضًا يجب وقف إطلاق النار وإيقاف العمليات العسكرية”.

وأضاف “الحلول الدبلوماسية ممكنة وضرورية، وهي التي تدعمها فرنسا لتمكين الشعوب في إسرائيل وفلسطين ولبنان من تحقيق طموحاتهم في السلام والأمن وعودة جميع المهجَّرين”.

كما قال إن “فرنسا تاريخيًّا كانت مع حل الدولتين”.

وأضاف ماكرون “وفق رؤيتنا لتطور الأحداث، طلبت إيقاف الصادرات العسكرية من أجل وقف الحرب في لبنان وغزة”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 42 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 100 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.

كما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن أكثر من 2700 شهيد، ونحو 12 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلًا عن نحو مليون و400 ألف نازح.