الأخبار|قطاع غزة

ما حقيقة فيديو “الجندي الإسرائيلي المحترق” في غزة؟

مدة الفيديو 00 minutes 31 seconds
29/10/2024-|آخر تحديث: 29/10/202409:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُزعم أنه لجندي إسرائيلي يحترق تحت دبابته في قطاع غزة.

وقام فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر بالتدقيق في المقطع المتداول، فتبيَّن أنه قديم، ولا يتعلق بالأحداث الجارية في غزة ولا في لبنان.

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ويعود المقطع إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ويوثق حادثة لجندي روسي احترقت دبابته.

وتتصدى المقاومة الفلسطينية واللبنانية يوميًّا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة ولبنان، ويوقع مقاتلوها بها الخسائر ويدمرون دباباتها.

وتوثق فصائل المقاومة في غزة ولبنان عملياتها، وتنشرها على حسابها على تليغرام يوميًّا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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