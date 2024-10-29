ما حقيقة فيديو “الجندي الإسرائيلي المحترق” في غزة؟

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُزعم أنه لجندي إسرائيلي يحترق تحت دبابته في قطاع غزة.

وقام فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر بالتدقيق في المقطع المتداول، فتبيَّن أنه قديم، ولا يتعلق بالأحداث الجارية في غزة ولا في لبنان.

ويعود المقطع إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ويوثق حادثة لجندي روسي احترقت دبابته.

ترقبوا … فالقادم أعظم وأشد 🔥 كما قال الامين ستشاهدون بث مباشر لتدمير دباباتكم انظروا إليها انها تحترق… 🔥🔥 pic.twitter.com/dnc9gW1qyI — آبو رضوان الموسوي 🇮🇶💚 (@ja_19997) October 29, 2024

وتتصدى المقاومة الفلسطينية واللبنانية يوميًّا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة ولبنان، ويوقع مقاتلوها بها الخسائر ويدمرون دباباتها.

وتوثق فصائل المقاومة في غزة ولبنان عملياتها، وتنشرها على حسابها على تليغرام يوميًّا.