ما حقيقة فيديو “الجندي الإسرائيلي المحترق” في غزة؟
مدة الفيديو 00 minutes 31 seconds
29/10/2024-|آخر تحديث: 29/10/202409:13 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُزعم أنه لجندي إسرائيلي يحترق تحت دبابته في قطاع غزة.
وقام فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر بالتدقيق في المقطع المتداول، فتبيَّن أنه قديم، ولا يتعلق بالأحداث الجارية في غزة ولا في لبنان.
اقرأ أيضاlist of 4 items
تسريب لنتنياهو يكشف أثر استشهاد السنوار على مفاوضات تبادل الأسرى (فيديو)
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر جديدة في غزة
في 4750 صفحة.. جنوب إفريقيا تقدّم أدلة على ارتكاب إسرائيل “إبادة” في غزة
ويعود المقطع إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ويوثق حادثة لجندي روسي احترقت دبابته.
ترقبوا … فالقادم أعظم وأشد 🔥
كما قال الامين ستشاهدون بث مباشر لتدمير دباباتكم
انظروا إليها انها تحترق… 🔥🔥 pic.twitter.com/dnc9gW1qyI
— آبو رضوان الموسوي 🇮🇶💚 (@ja_19997) October 29, 2024
وتتصدى المقاومة الفلسطينية واللبنانية يوميًّا لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة ولبنان، ويوقع مقاتلوها بها الخسائر ويدمرون دباباتها.
وتوثق فصائل المقاومة في غزة ولبنان عملياتها، وتنشرها على حسابها على تليغرام يوميًّا.
المصدر : الجزيرة مباشر