أمير قطر: ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية.. ولا سلام في المنطقة إلا بهذا الشرط (شاهد)

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بتحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن.

وأضاف الأمير في كلمته الافتتاحية للقمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالعاصمة القطرية الدوحة، أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان.

كما دعا إلى العمل الجاد لوقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، مجددا رفضه للغارات والعمليات العسكرية ضده.

وتابع “نؤمن بأهمية تكثيف العمل على احتواء التصعيد والتوتر عبر الاحتكام للحوار العقلاني وقواعد القانون الدولي. لن يتحقق الأمن دون تحقيق السلام العادل وهذا لن يتحقق في منطقتنا إلا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل العدوان المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وسط تزايد وتيرة التصعيد في المنطقة.