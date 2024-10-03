الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد جديد في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل محمد جعفر قصير، قائد الوحدة 4400 في حزب الله، المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان، حسبما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضافت الصحيفة أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت قصير، الثلاثاء. ولم يصدر بيان رسمي من حزب الله يؤكد أو ينفي مزاعم جيش الاحتلال بشأن مصير جعفر قصير.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن قصير كان من أبرز قادة حزب الله، وكان مقربا من النظام الإيراني، وفق البيان.

وتابع الجيش الإسرائيلي “قاد قصير ووجه مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى حزب الله في لبنان، وأشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله وتطوير قدرات النيران للتنظيم”.

وأضاف بيان الجيش أن قصير، الذي شغل منصب قائد الوحدة 4400 لأكثر من 15 عاما، كان في الأعوام الأخيرة مسؤولا عن مجال التمويل في حزب الله وقاد مبادرات اقتصادية بهدف الحصول على تمويل لأنشطة الحزب، مثل مشاريع اقتصادية في لبنان وسوريا وشبكات اقتصادية في أنحاء العالم.

وتمكنت إسرائيل من اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الماضي في غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت.