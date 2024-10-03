جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على الضاحية الجنوبية (شاهد)

شنت إسرائيل ثلاث غارات جديدة، اليوم الخميس، على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تعد معقلاً لحزب الله، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية. وجاءت هذه الهجمات بعد ليلة من القصف المكثف الذي استهدف عدة مناطق في العاصمة.

وأفاد مصدر مقرب من حزب الله، لوكالة الأناضول، أن إحدى هذه الغارات “استهدفت مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله في الضاحية الجنوبية” لبيروت، مؤكدا أن المكتب كان فارغا لأنه “أخلي” قبل مدة.

وفجر اليوم، تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لـ17 غارة إسرائيلية بطائرات حربية وبوارج حربية من البحر، طالت أحياء مختلفة فيها.

ضربات مكثفة

واستهدفت غارة اسرائيلية خلال الليل كذلك مركزا للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله في محلة الباشورة في غرب بيروت في حيّ غير بعيد عن مقر رئاسة الحكومة، فيما نعت الهيئة 7 من مسعفيها قضوا في الغارة.

وكثّف جيش الاحتلال منذ منتصف سبتمبر/أيلول ضرباتها ضد حزب الله الذي كان قد فتح جبهة “إسناد” لغزة وحماس في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت تل أبيب، الاثنين، أنها بدأت عملية برية في جنوب لبنان لم تسفر عن تقدم ميداني يذكر حتى الآن.

واغتيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، يوم الجمعة الماضي، في غارات قال الجيش الاسرائيلي انها استهدفت “المقر المركزي” للحزب في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية.