حزب الله: تفجير عبوات ناسفة بقوة من الجيش الإسرائيلي وإيقاعهم بين قتيل وجريح

أعلن حزب الله اللبناني تفجير عناصره عبوة “سجيل” الناسفة اليوم الخميس، في قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، بجنوب البلاد.

وأوضح في بيان أن هذا التفجير أدى إلى وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

كما أعلن حزب الله الخميس أنّه فجّر عبوتين ناسفتين في قوات إسرائيلية حاولت “التسلل” إلى بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، مع تجدد الاشتباكات في هذه المنطقة الحدودية.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي الأربعاء، مقتل ثمانية من جنوده بعد عبورهم الحدود.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه “فجّروا فجر الخميس عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة… لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس” الحدودية في جنوب لبنان.

وقال في بيان آخر إنه تصدى اليوم الخميس لمحاولة تقدم القوات الإسرائيلية عند منطقة بوابة فاطمة الحدودية.

وجاء في البيان “تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية”.

إطلاق صواريخ على طبريا

وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق قصف مدينة طبريا في شمال إسرائيل بالصواريخ، غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية من بيروت وجنوب لبنان وشرقه.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه قصفوا “مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية” ردًّا “على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.