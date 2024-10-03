رئيس وزراء العراق وأعضاء حكومته يتبرعون براتب شهر لإغاثة لبنان وغزة

أفاد بيان للحكومة العراقية اليوم الخميس، بأن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، وأعضاء مجلس الوزراء أعلنوا التبرع براتب شهر لدعم الجهود الساعية إلى توفير الأموال اللازمة لاستدامة عملية الإغاثة للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وذكر البيان أن الحكومة العراقية قررت فتح حسابين بالدينار العراقي في المصرف العراقي للتجارة “تي بي أي” باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء لإغاثة أهالي غزة، وآخر باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء لإغاثة أهالي لبنان، وذلك لإيداع تبرعات المواطنين والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وكل النشاطات الاجتماعية التي تسهم في إغاثة الأشقاء، والتخفيف عنهم وسط ظروفهم الصعبة.

وأوضح البيان أنه سيتم “الإعلان عن التطبيق الإلكتروني الذي يمكن المتبرعين من المواطنين وموظفي الخدمة العامة ورجال الأعمال والقطاع الخاص من التبرع وتعزيز الحسابات، دون الحاجة إلى مراجعة المصرف المحدد أو أحد فروعه، كما أن هذين الحسابين سيكونان خاضعين للتدقيق المستمر من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

العراق يستقبل 5 آلاف لبناني

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس الأربعاء عن استقبال نحو 5 آلاف لبناني خلال الـ10 أيام الأخيرة عبر مطاري بغداد والنجف، ومنفذ القائم الحدودي مع سوريا.

كما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني ترأس، اجتماعا ضم فريق إدارة الأزمات والكوارث، ولجنة إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، وذلك “لاستعراض الجهود المبذولة من اللجنة، التي تشكلت في أعقاب العدوان المستمر على غزّة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتوسع عمل اللجنة مع بدء العدوان على لبنان الشقيق”.

ووفق بيان المكتب الإعلامي وجه رئيس الوزراء بأن “تكون المساعدات منظمةً بطريقة تمكّن العراق من إغاثة النازحين، وإيصال المساعدات إلى المتضررين، سواء في داخل لبنان أو في فلسطين”.

وأوضح البيان أنه ستتم مراجعة “ما تم تقديمه للعوائل اللبنانية التي وفدت إلى العراق، وبكل أشكال الإعانة الممكنة، فضلاً عن البحث في عمليات نقل المساعدات وأفضل السبل لإيصالها إلى وجهتها”.