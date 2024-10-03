صلاح يقود ليفربول للفوز على بولونيا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل أليكسيس ماك أليستر ومحمد صلاح هدفين ليقودا ليفربول للفوز 2-صفر على بولونيا الإيطالي الأربعاء ليعزز الفريق بدايته المثالية لمشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستقبلت أجواء حماسية مدرب الفريق، أرنه سلوت، ولاعبيه، في أول مباراة لهم على استاد أنفيلد في البطولة الأوروبية بعد عام من الغياب.

وكان ليفربول افتتح مشواره في النسخة الحالية للبطولة بالفوز 3 / 1 على مضيفه ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية.

المصري محمد صلاح يواصل التألق ويسجل هدفاً رائعاً في مرمى بولونيا ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/uGK9Jh58TJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2024

تمريرة متقنة

ولم يخيب ليفربول الآمال، حيث سجل ماك أليستر في الدقيقة 11 مستغلا تمريرة عرضية متقنة من صلاح، ليسجل من مسافة قريبة.

وجاء الهدف الأول للاعب الوسط الأرجنتيني هذا الموسم بعد أقل من دقيقتين من تسجيل ثييس دالينجا لاعب بولونيا هدفا في مرمى أليسون، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وحُرم ليفربول من هدف ثان في الدقيقة 17 عندما انطلق داروين نونيز للحاق بتمريرة قبل أن يسدد بهدوء في مرمى لوكاس سكوروبسكي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

هدف صلاح

وبعد أن أهدر عدة فرص تهديفية، نجح صلاح أخيرا في تسجيل هدفه رقم 49 في دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 75، بعدما لمس الكرة قبل خوان ميراندا، قبل أن يطلق تسديدة صاروخية في الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

وبينما سيطر ليفربول على معظم فترات المباراة، سنحت عدة فرص لبولونيا، وأطلق 12 تسديدة مقابل تسع لليفربول.

وقبل لحظات من هدفه، أطلق صلاح البالغ من العمر 32 عاما تسديدة بعيدة عن الشباك، وأمسك برأسه في حالة من الإحباط.

ودفع الفوز ليفربول نحو المركز الخامس في هذه المرحلة من دوري الأبطال بشكله الجديد الذي يضم 36 فريقا، حيث تتأهل الفرق الثمانية الأولى تلقائيا إلى دور 16.

تمريرة محكمة من صلاح وماك أليستر يحرز الهدف الأول #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/5Vqhagnluu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 2, 2024

وكان هذا هو الفوز الثامن أيضا في تسع مباريات في جميع المسابقات منذ أن حل سلوت محل المدرب السابق يورجن كلوب.

وسيسعى ليفربول، الفائز بدوري أبطال أوروبا ست مرات آخرها في 2019، إلى الحفاظ على سجله المثالي عندما يلعب أمام لايبزيج في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بينما يحل بولونيا ضيفا على أستون فيلا في 22 أكتوبر.