ملخص عمليات حزب الله ضد إسرائيل يوم الأربعاء

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة من العمليات ضد القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية وفي العمق الإسرائيلي، يوم الأربعاء.

وقال الحزب إن تلك العمليات جاءت في إطار “دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومقاومته، بالإضافة إلى الدفاع عن لبنان وشعبه”.

وتضمنت العمليات استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية، والتصدي لمحاولات التسلل، واستخدام صواريخ أرض-جو ضد مروحية إسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف ثكنات ومستوطنات إسرائيلية. كما شملت العمليات اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية وتدمير دبابات ميركافا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 8 بينهم 3 ضباط خلال المعارك البرية جنوبي لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الضباط والجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا جنوب لبنان سقطوا في معركتين منفصلتين مع عناصر “حزب الله”. مشيرة إلى أن أكثر من 30 جنديا إسرائيليا أصيبوا في تلك الاشتباكات.

وفيما يلي أبرز العمليات يوم الأربعاء، بحسب بيانات حزب الله:

1- تصدى “مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية” عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة الجيش الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع.

2- الساعة 05:00 في إطار المواجهة المباشرة مع قوات الجيش الإسرائيلي، أطلق “مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية” في وحدات الدفاع الجوي صاروخ أرض-جو على مروحية في أجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور.

3- الساعة 07:15 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.

4- الساعة 07:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة.

5- الساعة 07:15 استهداف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.

6- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

7- الساعة 09:20 استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.

8- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.

9- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.

10- الساعة 10:10 استهداف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة، “كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

11- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.

12- خاض مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة.

13- الساعة 13:00 استهداف قاعدة عميعاد بِصلية صاروخية كبيرة وحققوا فيها إصابةً مباشرة.

14- الساعة 13:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مربض المدفعية في نافيه زيف وأصابت أهدافها بِدقة.

15- الساعة 14:00 استهداف قوة للجيش الإسرائيلي بينما كانت تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، حيث باغتها “مجاهدو المقاومة الإسلامية” بتفجير عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح.

16- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي بين العديسة ومسكفعام بصاروخ موجه ضد الأفراد وأصابوه إصابة مباشرة، ‏وأوقعوه بين قتيل وجريح.‏

17- الساعة 14:30 بعد رصد ومراقبة لقوة مشاة إسرائيلية معادية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها ‌”‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية” عبوة معدة ‌‏مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.

18- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية.

19- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

20- الساعة 16:20 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

21- الساعة 17:00 تدمير ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس.

22- الساعة 17:40 لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل بإتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، فجر “مجاهدو المقاومة الإسلامية” عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

23- الساعة 17:50 استهداف تحشّدا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.‏

24- الساعة 18:20 لدى تحرّك قوة إسرائيلية شرق بلدة مارون الراس، أمطرها “مجاهدو المقاومة الإسلامية” بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية.‏

25- الساعة 18:50 استهداف قوات الجيش الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها ‏إصابة مباشرة.

26- الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة عفدون شرق نهاريا بِصلية صاروخية.

27- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية كبيرة.