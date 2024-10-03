وزير خارجية لبنان يكشف مفاجأة مدوية: هذا ما فعله حسن نصر الله قبل ساعات من اغتياله (فيديو)

كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أن الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصرالله، كان قد وافق على مقترح وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا، وذلك قبل ساعات قليلة من اغتياله على يد إسرائيل.

وكان اقتراح وقف إطلاق النار المؤقت قد تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال بوحبيب، في مقابلة، أمس الأربعاء، مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية “لقد وافق نصر الله، ووافق لبنان على وقف إطلاق النار، وتشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله، وأبلغنا الأمريكيين والفرنسيين بما حدث”.

وزير خارجية لبنان يكشف لـCNN موافقة #حسن_نصرالله على وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل يوم من اغتياله https://t.co/zUBJb7vb0r@amanpour pic.twitter.com/6598Lhs1w7 — CNN بالعربية (@cnnarabic) October 3, 2024

موقف نتنياهو

وأضاف “لقد أخبرونا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أيضًا على البيان الذي أصدره الرئيسان بايدن وماكرون”.

وتابع “كان من المقرر أن يذهب كبير مستشاري البيت الأبيض أموس هوكشتاين إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار”.

وأضاف بوحبيب “لقد أخبرونا أن نتنياهو وافق على هذا، وبالتالي حصلنا أيضا على موافقة حزب الله على ذلك وأنت تعرفين ما حدث منذ ذلك الحين”.

واغتيل نصر الله، يوم الجمعة الماضي، بغارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن قاد حزب الله أكثر من 3 عقود، في أعقاب اغتيال سلفه عباس الموسوي عام 1992.