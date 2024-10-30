إذاعة جيش الاحتلال: 80 إسرائيليا قٌتلوا حتى الآن في أكتوبر الأسود

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 80 إسرائيليا، من العسكريين والمدنيين، قتلوا خلال شهر أكتوبر/تشرين الاول الجاري، ما دعاها إلى وصف هذا الشهر “بأكتوبر الأسود”.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن من بين القتلى 64 عسكريا، و16 مدنيا، وأشارت إلى أن 33 فردا منهم قتلوا في المعارك في جنوب لبنان، فيما قتل 19 في المعارك في قطاع غزة، ونشرت تفاصيل مقتلهم على النحو التالي:

مقتل 4 مقاتلين بغارة بطائرة مسيرة على معسكر تدريب غولاني في بنيامينا (قرب حيفا)

مقتل 3 مقاتلين بصواريخ حزب الله على الحدود اللبنانية

مقتل جنديين في غارة بطائرة بدون طيار من العراق

مقتل شرطية من حرس الحدود في الهجوم في بئر السبع

شرطي سقط في عملية إطلاق النار على الطريق السريع 4

مقتل جندي في حادث طريق عملياتي بالقرب من قطاع غزة

مقتل 7 مدنيين بصواريخ وذخائر حزب الله، اثنان في كريات شمونة، واثنان في مجد الكروم، وواحد في يارون، وواحد في عكا، وواحد في معالوت

مقتل 7 مدنيين في عملية إطلاق نار في يافا، ومقتل مدني في عملية طعن في الخضيرة، ومقتل مدني في هجوم دهس في غليلوت

مئات الجرحى بشهر واحد

وفي ذات السياق كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية الثلاثاء عن دخول 900 عسكري إلى المستشفيات منذ بداية الهجوم البري في لبنان قبل أكثر من شهر، من إجمالي 12 ألفا أصيبوا في الحرب المستمرة على غزة ولبنان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزارة الدفاع أن قسم إعادة التأهيل بالوزارة استقبل نحو 12 ألف جريح من الجيش وقوات الأمن (الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” )، منذ 7 أكتوبر 2023.

ولفتت الوزارة إلى نقل 900 جريح جديد للمستشفيات منذ بداية الغزو البري الإسرائيلي للبنان في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت إلى أن 51% من المصابين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.

وقالت الوزارة إن نحو 8500 من الجنود المصابين يعانون من إصابات جسدية، منهم نحو 1500 أصيبوا مرتين خلال القتال في غزة ولبنان، إضافة إلى 5200 يعانون من اضطرابات نفسية.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه بحلول عام 2030، بحسب تقديرات قسم إعادة التأهيل، سيكون هناك نحو 100 ألف شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، 50 بالمئة منهم يعانون من إعاقات ذهنية.