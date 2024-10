السودان.. نازحون من ولاية شرق الجزيرة يروون معاناتهم بعد هجوم قوات الدعم السريع (فيديو)

روى نازحون سودانيون في ولاية القضارف شرق السودان، الصعوبات التي واجهت رحلة نزوحهم من ولاية الجزيرة وسط السودان، بعد هجوم قوات الدعم السريع على قرى شرق الجزيرة واجتياح مناطق فيها.

والتقت كاميرا الجزيرة مباشر، بعض النازحين في مركز إيواء بولاية القضارف شرقي السودان، حيث سردوا الصعوبات التي واجهت رحلة خروجهم من بلداتهم وقراهم.

ورصدت الجزيرة مباشر أوضاع الفارين من مناطق الاقتتال بعد هجوم الدعم السريع على قرى شرق الجزيرة ومنعها المواطنين من الخروج وممارسة انتهاكات مروعة بحقهم.

ووصف محيي الدين يوسف محمد النازح من قرية “البلياب” الوضع بأنه مرعب وقال “الوضع مرعب..يضربونك بلا وعي وبأي شيء يحملونه”، مشيرا إلى أنهم أطلقوا الرصاص على رجل وابنه.

وقال إن أفراد الدعم السريع استباحوا البلدة وأخذوا كل شيء فيها، وحتى محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي توفر المياه للبلدة، لم تسلم وقاموا بفكها وأخذها.

وعن رحلة النزوح من البلدة، قال المتحدث محيي الدين يوسف محمد إنهم كانوا يركبون شاحنة وقد امتلأت بالركاب الذين كانوا يلاقونهم في طريقهم وهم في حالة إعياء شديد.

وقال المتحدث عبد الله عبد الغفار العجب، إن قوات الدعم السريع بعد أن اجتاحت بلدتهم البلياب، قامت بأخذ محطات الطاقة الشمسية التي تستخدم في توفير المياه للبلدة، وعندما اعترض بعض السكان أفادوهم بأنهم يريدون تهجيرهم من البلدة.

وروى أحد النازحين الصعوبات التي صادفتهم في رحلة الخروج من البلدة، وقال إنهم كانوا يسيرون في رحلتهم للخروج من المنطقة مشيا على الأقدام، حيث ساروا لمدة يومين قبل الوصول إلى وجهتهم.

ووصف أحد المتطوعين -وليد صلاح قرشي من جمعية (تكاتف) الخيرية، وضع النازحين بأنه كارثي، وقال إنهم وصلوا في حالة مزرية بسبب الصدمة والسير مسافات طويلة.

والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل وإصابة عشرات المدنيين ونزوح أكثر من 46 ألف شخص، جراء موجة من العنف المسلح في ولاية الجزيرة وسط السودان.

وقال المكتب الأممي للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان “قُتل وجُرح عشرات المدنيين وفرّ نحو 46 ألفا و700 شخص إلى ولايات القضارف وكسلا (شرق) ونهر النيل (شمال) عقب موجة من العنف المسلح والهجمات بولاية الجزيرة وسط السودان خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف “التقارير الميدانية الأولية تفيد بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما كبيرا عبر شرق الجزيرة بين 20 و25 أكتوبر الجاري، وحسب ما ورد أطلق مسلحون النار على المدنيين دون تمييز وارتكبوا أعمال عنف ضد النساء والفتيات، إلى جانب نهب واسع النطاق للأسواق والمنازل وإحراق المزارع، مما أدى إلى دمار واسع”.

The nightmare in #Sudan shows no end in sight.

Scores of civilians have been killed or injured, amid reports of sexual violence and widespread looting in a new wave of armed violence in Aj Jazirah State.

People are on the brink of their coping limits. ➡️ https://t.co/wx5ehM6tJq pic.twitter.com/iBPjpXrikc

— UN Humanitarian (@UNOCHA) October 29, 2024