بايدن يصف أنصار ترامب بـ”القمامة” والأخير يرد

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات شديدة بعد وصفه خلال مقابلة انتخابية أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأنهم “قمامة”.

وكان بايدن يتطرق في مكالمة عبر “الفيديو” مع منظمة “فوتو لاتينو”، التي تعنى بتسجيل الناخبين الأمريكيين اللاتينيين، إلى جدل أثاره أحد المتحدثين خلال تجمع انتخابي لترامب في نيويورك، الأحد، وذلك عندما وصف بورتوريكو بأنها “جزيرة عائمة من القمامة”.

وقال بايدن تعليقا على هذا الوصف “القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره. إن شيطنته للاتينيين أمر غير معقول وغير أمريكي”.

لكن البيت الأبيض أوضح في بيان أن بايدن كان يشير إلى خطاب ترامب، وليس إلى أنصاره.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس، الأربعاء “أشار الرئيس إلى خطاب الكراهية خلال التجمع الانتخابي في “ماديسون سكوير غاردن” باعتباره “قمامة”.

وتخوض كامالا هاريس، نائبة بايدن ومرشحة الحزب الديمقراطي، انتخابات متقاربة بشكل غير مسبوق ضد ترامب في سعيها للوصول إلى البيت الأبيض.

ترامب: إنهم فظيعون

ورد ترامب على تعليقات بايدن خلال تجمع انتخابي، الثلاثاء، في بنسلفانيا قائلا “هؤلاء الناس.. إنهم فظيعون، فظيعون.. أمر فظيع أن تقولوا شيئا كهذا”.

وقارن ترامب بين تعليق بايدن وآخر لهيلاري كلينتون، التي نافسته عام 2016، وقالت حينها إن نصف أنصار الجمهوريين “يثيرون الشفقة”.

وقال ترامب مازحا في بنسلفانيا “أعتقد أن القمامة أسوأ، أليس كذلك؟”.

ووصف جاي دي فانس، الذي يترشح مع ترامب لمنصب نائب الرئيس، كلمات بايدن بأنها “مقززة”، مضيفا أن “كامالا هاريس ورئيسها جو بايدن يهاجمان نصف البلاد”.

ولا يستطيع سكان بورتوريكو، وهي جزيرة أمريكية في الكاريبي، المشاركة في الانتخابات، لكن الجالية البورتوريكية التي تعد نحو 6 ملايين نسمة في الولايات المتحدة مؤهلة للتصويت.