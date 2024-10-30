بقذائف الهاون والياسين.. فصائل المقاومة الفلسطينية تهاجم قوات الاحتلال في غزة (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأربعاء مقطع فيديو لعملية نفذتها ضد تموضع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

وقالت كتائب المجاهدين في تعليق مصاحب لمقطع الفيديو- يظهر مقاومين يقومون بتحضير القذائف وإطلاقها – “كتائب المجاهدين تستهدف تموضعاً لقوات العدو الصهيوني شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون”.

هجوم بقذائف الهاون

من جانبها نشرت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مقطع فيديو لهجوم قامت به ضد قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوبي غزة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، في تعليق مع مقطع الفيديو “مشاهد من قصف تحشدات العدو الصهيوني المتمركزة بحي الجنينة شرق مدينة رفح، بقذائف الهاون عيار “60” النظامي ضمن معركة طوفان الأقصى”.

القسام تستهدف آليات إسرائيلية

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وقالت في بيان عبر منصة تليغرام، إن مقاتلي القسام استهدفوا ناقلة جند من نوع “اشزاريت” بقذيفة الياسين 105، وجيب همر بقذيفة مضادة للدروع وجرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية، قرب المقبرة الشرقية بمدينة غزة.