الأخبار|لبنان

ترامب يوجه رسالة ووعدا إلى اللبنانيين إذا فاز في الانتخابات

المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب
المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب (غيتي)
30/10/2024

تعهد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الحالية دونالد ترامب بإعادة السلام إلى الشرق الأوسط إذا فاز بالانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة على “إكس” قبل أيام قليلة من الانتخابات: “خلال فترة إدارتي، كان لدينا سلام في الشرق الأوسط، وسيكون لدينا سلام مرة أخرى قريبًا جدًا!”

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وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على حل المشاكل التي تسببت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مؤكدًا عزمه على وقف المعاناة والدمار في لبنان.

وأضاف: “أريد أن أرى الشرق الأوسط يعود إلى سلام حقيقي ودائم، وسنحقق ذلك بالشكل الصحيح لكي لا يتكرر كل 5 أو 10 سنوات!”.

وأكد ترامب التزامه بالحفاظ على الشراكة المتساوية بين الطوائف اللبنانية جميعها، مشددًا على أن أصدقاء اللبنانيين وأسرهم في لبنان يستحقون العيش في سلام وازدهار وتناغم مع جيرانهم.

وقال: “أتطلع إلى العمل مع الجالية اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية لضمان سلامة وأمن الشعب اللبناني العظيم”.

واختتم ترامب تغريدته بدعوة الناخبين للتصويت له من أجل تحقيق السلام، قائلًا: “صوتوا لترامب من أجل السلام!”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحملة الانتخابية المكثفة التي يقودها ترامب، حيث يسعى لجذب أصوات الجاليات العربية والأمريكية من أصول شرق أوسطية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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