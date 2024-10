ترامب يوجه رسالة ووعدا إلى اللبنانيين إذا فاز في الانتخابات

تعهد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الحالية دونالد ترامب بإعادة السلام إلى الشرق الأوسط إذا فاز بالانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة على “إكس” قبل أيام قليلة من الانتخابات: “خلال فترة إدارتي، كان لدينا سلام في الشرق الأوسط، وسيكون لدينا سلام مرة أخرى قريبًا جدًا!”

وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على حل المشاكل التي تسببت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مؤكدًا عزمه على وقف المعاناة والدمار في لبنان.

وأضاف: “أريد أن أرى الشرق الأوسط يعود إلى سلام حقيقي ودائم، وسنحقق ذلك بالشكل الصحيح لكي لا يتكرر كل 5 أو 10 سنوات!”.

وأكد ترامب التزامه بالحفاظ على الشراكة المتساوية بين الطوائف اللبنانية جميعها، مشددًا على أن أصدقاء اللبنانيين وأسرهم في لبنان يستحقون العيش في سلام وازدهار وتناغم مع جيرانهم.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2024