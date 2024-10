تقرير: “إعلان حرب” من إسرائيل على الأمم المتحدة

تدهورت العلاقات، التي كانت بالفعل شائكة، بين إسرائيل والأمم المتحدة إلى حد يمكن اعتباره “إعلان حرب” هذا الأسبوع، مع حظر الكنيست نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

وقال تقرير نُشر في صحيفة (لو تان) السويسرية أمس الثلاثاء إن “هذه ذروة إعلان للحرب”، وأكد أن إسرائيل تواجه انتقادات دولية حادّة بعدما أقر برلمانها مشروع القانون الذي يحظر الأونروا التي تنسّق تقريبًا كل المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الخطوة أدت إلى تدهور العلاقة أكثر بين إسرائيل والأمم المتحدة، بعد عام شهد تبادل الإهانات والاتهامات والهجمات بين الطرفين إلى حد التشكيك في إمكان إبقاء إسرائيل عضوًا في المنظمة الدولية.

واحتدت الحرب الكلامية المشتعلة بين إسرائيل ومختلف الهيئات الأممية، منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واتهمت مؤسسات تابعة للمنظمة الدولية مرارًا إسرائيل بارتكاب إبادة في حربها المدمرة على غزة التي جاءت ردًّا على هجوم السابع من أكتوبر.

وفي الأثناء، اتهم المسؤولون الإسرائيليون بشكل متزايد الأمم المتحدة بالانحياز، حتى أنهم اتهموا أمينها العام أنطونيو غوتيريش بأنه “شريك في الإرهاب”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذهبت إسرائيل أبعد من ذلك لتعلن الأمين العام للأمم المتحدة “شخصًا غير مرغوب فيه”، وهو ما يعني منعه من دخول أراضيها لعدم إدانته هجومًا صاروخيًّا عليها فورًا.

وقال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إن “أي شخص لا يمكنه إدانة هجوم إيران الشنيع على إسرائيل بشكل قاطع لا يستحق أن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي”، متهما غوتيريش بـ”دعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة”.

وجاء تصريح وزير الخارجية، بعد خطاب أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، عندما وصف المنظمة الدولية بأنها “مستنقع لمعاداة السامية”.

وندَّد نتنياهو أيضًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإشارته إلى أن إسرائيل مدينة في وجودها إلى قرار من الأمم المتحدة، ومن ثَم عليها إظهار المزيد من الاحترام لقراراتها.

The devastation & deprivation resulting from Israel’s military operations in North Gaza are making the conditions of life untenable for the Palestinian population there.

This conflict continues to be waged with little regard for the requirements of international humanitarian…

— António Guterres (@antonioguterres) October 27, 2024