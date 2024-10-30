حرب متواصلة.. بلدية بيت لاهيا تعلنها “مدينة منكوبة” وتستغيث بـ5 مطالب (فيديو)

أعلنت السلطات المحلية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة البلدة “مدينة منكوبة” جراء حرب الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي، وأطلقت نداء استغاثة عاجلًا، يتضمن 5 مطالب “لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة منذ أكثر من عشرين يومًا على شمالي قطاع غزة، بدأها بحملة من القصف العنيف وسط فرض حصار مشدَّد، ومنع دخول الماء والغذاء والوقود.

وتسبَّب الهجوم في خروج المستشفيات الموجودة في شمالي القطاع من الخدمة، كما أعلن الدفاع المدني في وقت سابق عدم تمكنه من تقديم الخدمات.

كارثة إنسانية

وذكرت بلدية بيت لاهيا أن سكان المدينة يعانون بسبب كارثة إنسانية نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة والحصار المفروض على المدينة، وسط انعدام ضرورات الحياة.

وأوضحت البلدية في بيان أن المدينة “أصبحت بدون طعام ولا مياه، وبلا مستشفيات وإسعافات، وبلا دفاع مدني وبلا أطباء، وبلا خدمات الصرف الصحي والنفايات، وأيضًا بلا اتصالات”.

وأعلنتها مدينة منكوبة، وقالت “عليه فإننا نعلن بيت لاهيا مدينة منكوبة، ونطلق نداء الاستغاثة العاجل بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة التي تتعرض للقتل والإبادة الجماعية”.

5 مطالب للمجتمع الدولي

ووجهت البلدية 5 مطالب إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية، وهي الضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية في مدينة بيت لاهيا، وفتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدمية.

وطالبت البلدية أيضًا بإدخال معدات الدفاع المدني والإسعافات للعمل على انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، بعد ارتكاب الاحتلال عددًا من المجازر بحق المواطنين.

كما طالبت البلدية بإدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي، وكذلك إدخال الآليات الثقيلة لفتح الطرق وإزالة الركام، لتسهيل حركة المواطنين وسيارات الإسعاف والدفاع المدني.

هجوم متواصل على شمال غزة

ولليوم السادس والعشرين، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في الاجتياح وحرب الإبادة بمحافظة شمال غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها وبيت لاهيا، حيث انعدام كل مظاهر الحياة في المنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ حملة عسكرية واسعة في شمالي قطاع غزة، مترافقة مع عمليات إبادة وتجويع ضد الفلسطينيين في المنطقة.

ويكثف الاحتلال الغارات الجوية وإطلاق النار وتدمير المنازل وحرقها بشكل واسع النطاق، مع حصار شامل يمنع دخول المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية إلى المناطق المحاصرة.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على احتلال شمال غزة وتحويله إلى منطقة عازلة وتهجير المواطنين، تحت حصار مطبق يمنع دخول الغذاء والماء والأدوية، وقصف مكثف قتل ما لا يقل عن ألف فلسطيني.