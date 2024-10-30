رويترز تنشر تفاصيل مقترح أمريكي لوقف الحرب في لبنان.. وميقاتي: ربما خلال الأيام المقبلة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأربعاء إنّه التمس من المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الخامس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ميقاتي في مقابلة مع قناة “الجديد” التلفزيونية اللبنانية إن “الاتصال اليوم الأربعاء مع هوكستين أوحى لي أنه ربما يمكن أن نصل خلال الأيام المقبلة، قبل الخامس من الشهر المقبل إلى وقف لإطلاق النار”، معتبرا أن حزب الله “تأخر” في فصل جبهة لبنان عن غزة.

وأضاف ميقاتي في المقابلة “نبذل كل جهدنا لأن يصبح لدينا خلال الساعات أو الأيام المقبلة وقفا لإطلاق النار”، مضيفا أنّه “متفائل بحذر”، وذلك عقب إعلان حزب الله على لسان أمينه العام الجديد نعيم قاسم الاستعداد لوقف إطلاق نار مع إسرائيل لكن “بشروط”.

مقترح أمريكي

وقال مصدران لرويترز إن المقترح الأمريكي سيبدأ بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما للسماح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في 2006 لإبقاء جنوب لبنان خاليا من الأسلحة باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.

رئيس قبرص: هدنة قريبة في لبنان

وفي سياق متصل قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس اليوم الأربعاء إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن جهود واشنطن لوقف الأعمال القتالية في لبنان، وعبر عن تفاؤله إزاء احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسابيع المقبلة.

وقال خريستودوليديس “يتغير الوضع كل يوم. واليوم، أنا متفائل نوعا ما إزاء احتمال توصلنا إلى وقف لإطلاق النار في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين”، مشددا على ضرورة إنهاء القتال في المنطقة.

وقال مسؤول أمريكي في وقت سابق إن بريت مكجورك وآموس هوكستين المسؤولين في البيت الأبيض سيقومان بزيارة إسرائيل غدا الخميس للتحدث عن مجموعة من القضايا “بما في ذلك غزة ولبنان والرهائن وإيران ومسائل تخص المنطقة على النطاق الأوسع”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن أكثر من 2800 شهيد، ونحو 13 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق أرقا وزارة الصحة اللبنانية.

وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصاعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وعلى الجانب الإسرائيلي سقط أكثر من 80 قتيلا إسرائيليا في الاشتباكات في جنوب لبنان وقطاع غزة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بخلاف مئات المصابين، ما دعا إذاعة الجيش الإسرائيلي لوصف هذا الشهر بشهر “أكتوبر الأسود”.