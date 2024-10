غارات إسرائيلية تستهدف المدنيين والآثار التاريخية في بعلبك.. واليونيسكو تحذر

شهدت مدينة بعلبك في شرق لبنان، الأربعاء، تصاعدا خطيرا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من المناطق السكنية، حيث أسفر القصف عن سقوط 8 شهداء في حصيلة أولية وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان بعلبك وبلدتي عين بورضاي ودورس المجاورتين بإخلاء منازلهم.

استهدفت الغارات الإسرائيلية، التي استمر تصعيدها منذ أسابيع، أحياء سكنية في مدينة بعلبك، وعددا من البلدات المحيطة.

ورغم التحذيرات المسبقة للجيش الإسرائيلي على منصة “إكس”، فإن القصف شمل مناطق لم ترد في هذه التحذيرات، مما زاد من حالة الذعر والارتباك بين السكان.

وسادت مشاهد الهلع طرقات المدينة، حيث أسرع السكان إلى المغادرة فور سماعهم التحذير، ما أدى إلى ازدحام شديد عند مداخل المدينة ومخارجها.

وحمل السكان ممتلكاتهم الأساسية وخرجوا من منازلهم، بينما تجولت سيارات الدفاع المدني في شوارع بعلبك لإخلاء المناطق السكنية عبر مكبرات الصوت، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

British commentators compared biodegradable orange paste on stone henge to ISIS in Palmyra, but will say absolutely nothing about Israel threatening the Baalbek Roman temples with bombs. pic.twitter.com/AOxw9O1EMq

Israel is now directly including a UNESCO World Heritage site in its bombing map of Baalbek.

وتُعدّ مدينة بعلبك موقعا أثريا مهما يضم معابد رومانية تعود لآلاف السنين، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ عام 1984.

وقد زادت وتيرة الغارات الجوية الإسرائيلية على بعلبك وسهل البقاع بشكل ملحوظ، مما يهدد هذا التراث التاريخي البالغ الأهمية.

وقد أصدرت اليونسكو بيانا على منصة “إكس” دعت فيه الأطراف جميعها إلى احترام المواقع الثقافية التاريخية وحمايتها، مؤكدة ضرورة الحفاظ على السلامة الثقافية لهذه المواقع التراثية.

وكان وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى طالب منظمة اليونسكو بتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المواقع الأثرية، وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حمايتها من التهديدات المتزايدة.

وأشار المرتضى إلى أن هذه المواقع التراثية تُستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن على اليونسكو أن تتحرك وفقا للمواثيق الدولية لحمايتها.

In the #MiddleEast, more than seventy exceptional sites are recognized and protected as #WorldHeritage by @UNESCO. These sites are now under threat, particularly in #Lebanon, #Palestine, #Israel and #Yemen.

UNESCO recalls to all parties their obligation to respect and protect… pic.twitter.com/ao1LQS2geH

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) October 30, 2024