قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مساجد في لبنان (فيديو)

نشر صحفي إسرائيلي تسجيلًا مصورًا لما قال إنه تدمير مسجد في بلدة حدودية جنوبي لبنان، خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على لبنان.

وبث الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال التسجيل المصور دون توضيح موقع المسجد، قائلًا إنه “كان يُستخدم مقرًّا إرهابيًّا”، على حد زعمه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تدميره الممنهج للبلدات الحدودية جنوبي لبنان، مستهدفًا بصورة خاصة دور العبادة، بينما يتفاخر جنوده ببث مشاهد من تلك التفجيرات على حسابات التواصل الاجتماعي وسط ضحكات سخرية واستهزاء، حسب التقارير.

من ناحية أخرى، يوثق ناشطون إعلاميون لبنانيون في مقاطع مصورة عمليات التدمير الواسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.

وذكر الناشطون أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجَّرت، أول أمس الاثنين، مباني في بلدات يارين ومروحين والضهيرة وأم التوت في قضاء صور بمحافظة الجنوب.

وأظهر مقطع مصور قاموا ببثه لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة أم التوت كذلك.

ولا يُعَد هذا الاستهداف الأول من نوعه لدور العبادة في لبنان، إذ أوردت وكالة الأنباء اللبنانية العديد من تلك الاستهدافات.

استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي: