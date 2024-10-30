قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مساجد في لبنان (فيديو)
نشر صحفي إسرائيلي تسجيلًا مصورًا لما قال إنه تدمير مسجد في بلدة حدودية جنوبي لبنان، خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على لبنان.
وبث الصحفي الإسرائيلي أميت سيغال التسجيل المصور دون توضيح موقع المسجد، قائلًا إنه “كان يُستخدم مقرًّا إرهابيًّا”، على حد زعمه.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي تدميره الممنهج للبلدات الحدودية جنوبي لبنان، مستهدفًا بصورة خاصة دور العبادة، بينما يتفاخر جنوده ببث مشاهد من تلك التفجيرات على حسابات التواصل الاجتماعي وسط ضحكات سخرية واستهزاء، حسب التقارير.
من ناحية أخرى، يوثق ناشطون إعلاميون لبنانيون في مقاطع مصورة عمليات التدمير الواسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.
وذكر الناشطون أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فجَّرت، أول أمس الاثنين، مباني في بلدات يارين ومروحين والضهيرة وأم التوت في قضاء صور بمحافظة الجنوب.
وأظهر مقطع مصور قاموا ببثه لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة أم التوت كذلك.
ولا يُعَد هذا الاستهداف الأول من نوعه لدور العبادة في لبنان، إذ أوردت وكالة الأنباء اللبنانية العديد من تلك الاستهدافات.
استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي:
- 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024: أغارت مقاتلات إسرائيلية على مسجد بلدة بيوت السياد بقضاء صور.
- 26 أكتوبر: فخخ الجيش الإسرائيلي مسجد الرسول الأكرم في بلدة الضهيرة بقضاء صور، ودمره بشكل كامل. وبث ناشطون إعلاميون لبنانيون مقطعًا مصورًا يُظهر جنودًا إسرائيليين أثناء تفجيرهم للمسجد، وهم يغنون ويضحكون بسخرية.
- 18 أكتوبر: دمرت مقاتلات إسرائيلية مسجد الثقلين في ساحة بلدة “مجدل سلم” بقضاء صور. بينما دمرت غارة أخرى لها مسجدًا آخر في البلدة ذاتها بشكل جزئي.
- 14 أكتوبر: دمرت غارة معادية مسجد بلدة القنطرة بقضاء صور.
- 13 أكتوبر: دمرت طائرات حربية إسرائيلية المسجد القديم وسط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية بمحافظة النبطية، ودمرته بالكامل.
- 11 أكتوبر: شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على مسجد بلدة طير دبا بقضاء صور.
- 9 أكتوبر: استهدفت مقاتلات إسرائيلية صالون كنيسة بلدة ديردغيا بقضاء صور.
- 7 أكتوبر: دمرت طائرات حربية إسرائيلية مسجد بلدة كفر دونين بقضاء بنت جبيل في محافظة النبطية.
- 6 أكتوبر: فخخ الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، ودمره بشكل كامل.
- 4 أكتوبر: أقر الجيش الإسرائيلي في بيان بقصف مسجد بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل بقضاء النبطية، بزعم وجود أفراد من “حزب الله” داخله واستخدامه مقرًّا للعمليات.
- 23 سبتمبر/أيلول: أدت غارات جوية إسرائيلية إلى تضرر واجهات كنيسة مار مارون في بلدة بصليا قضاء جزين بمحافظة الجنوب.